Türk Telekom 3’üncü Siber Güvenlik Kampı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un gençlere siber güvenlik alanında eğitim fırsatı sunduğu 3. Siber Güvenlik Kampı sona erdi.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, siber güvenlik alanındaki deneyimini Gelişim Üssü çatısı altında gençlere aktarmaya devam ediyor.

Siber vatanı korumaya yönelik eğitimlere dahil olan gençler, geleceğin siber kahramanları arasına katılma imkanı bularak geleceklerini şekillendirme fırsatı yakaladı. Türk Telekom Akademi, Ataköy Konukevi’nde düzenlenen kampa 29 genç katıldı.

Gençler, 10 günlük kamp süresince konusunda uzman siber güvenlik eğitmenlerinden uygulamalı eğitimler alma şansına sahip oldu.

Proje ödevleri ve sınavların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda birinci olan Ertuğrul Kuzgun 30 bin TL, ikinci olan Elif Şevval Dinçer 20 bin TL, üçüncü olan Faruk Ulutaş 10 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL’lik teknoloji çeki ödülünün sahibi oldu. Ayrıca kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara "Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Katılım Sertifikası" sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, bu alandaki köklü bilgi birikimimizi ve deneyimimizi gençlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında gençlerin kariyer gelişimini desteklerken, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektöre kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

