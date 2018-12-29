Türk Telekom 87 - 81 Galatasaray

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, sahasında Galatasaray'ı 87-81 yendi.

Türk Telekom, karşılaşmaya Campbell, Yunus Emre Sonsırma ve Stimac'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başladı. Özellikle üç sayı çizginin gerisinden etkili olan Ankara ekibi, 5. dakika geçilirken 13 sayılık farka (19-6) ulaşarak rakibine mola aldırdı. Mola sonrası toparlanan sarı-kırmızılı takım, Göksenin Köksal ve Harrison'un üç, Auguste'nin de iki sayılık basketleriyle farkı 5 sayıya (19-14) indirdi. Ev sahibi Türk Telekom, Campbell'ın 9 sayı ürettiği ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Galatasaray'da Can Korkmaz ve Erol Can Çinko üç sayılık basketler bulurken, Türk Telekom'da Ender Arslan başarılı iki serbest atış kaydetti. Hücumda Campbell-Gabriel ikilisinin devreye girmesiyle farkı yeniden açmaya başlayan Türk Telekom, 17. dakikada durumu 41-31 yaptı. Galatasaray periyodun son bölümde hücumda pota altını daha etkili kullansa da soyunma odasına Ankara ekibinin 46-39'luk üstünlüğüyle gidildi.