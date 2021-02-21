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Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı

21.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın formasını giyen ABD'li uzun forvet Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Türk Telekom, pota altına takviye yaptı. Başkent ekibi, ABD'li uzun forvet Johnny O'Bryant ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Daha önce NBA kariyerinde Milwaukee Bucks, Denver Nuggets ve Charlotte Hornets gibi takımların kadrolarında yer alan O'Bryant, THY Avrupa Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Kuban ve Kızılyıldız formalarını da giydi.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 16 maçta görev yapan O'Bryant, ortalama 20.4 dakika süre alırken, 11,3 sayı, 5,2 ribaunt ve 1.4 asist istatistikleriyle mücadele etti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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