Türk Telekom Açık Hava Konserleri ve Türk Telekom Prime Açık Hava Sinema günleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden ünlü 11 ismi müzikseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, ana destekçisi olduğu kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi'nde teknolojiyle sanatı harmanlamayı sürdürüyor. AKM içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeki birçok yeniliğe teknolojideki tecrübesini aktaran Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de ev sahipleri arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu yıl ikinci kez 1-23 Ekim'de düzenlenecek.

Operadan sergiye, tiyatrodan konsere birçok kültür-sanat etkinliğinin olacağı festivalde, Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; cuma, cumartesi ve pazar günleri toplamda 11 konseri müzikseverlerle buluşturacak.

Festival boyunca Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde Ümit Besen & Pamela'dan Göksel'e, Ceza'dan Fatma Turgut'a, Derya Uluğ'dan Bilal Sonses'e birbirinden ünlü müzisyenler ve müzik grupları sevilen şarkılarını seslendirecek.

- Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması ile film maratonu

Festival boyunca haftada 5 gün Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri seyirciyle buluşacak.

Sinemaseverler, son dönemin en sevilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleşen yapımlarını pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri açık havada izleyebilecek.

- "Sultan"dan imza töreni

Festivalde "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminden önce Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkay Şoray'ın katılacağı bir imza töreni düzenlenecek.

Festival süresince Türk Telekom Opera Salonu da operadan baleye çok sayıda kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında sahne alacak sanatçılar ve gruplar "1 Ekim 2022 Cumartesi 20.00 Göksel, 2 Ekim 2022 Pazar 20.00 Kolpa, 7 Ekim 2022 Cuma 20.00 Şimdi 90'lar (Eda Metin Özülkü ve konukları), 8 Ekim 2022 Cumartesi 20.00 Motive, 9 Ekim 2022 Pazar 20.00 Ekin Uzunlar, 14 Ekim 2022 Cuma 20.00 Derya Uluğ, 15 Ekim 2022 Cumartesi 20.00 Fatih Erkoç (pop orkestra), 16 Ekim 2022 Pazar 20.00 Bilal Sonses, 21 Ekim 2022 Cuma 20.00 Ceza, 22 Ekim 2022 Cumartesi 20.00 Ümit Besen & Pamela ve 23 Ekim 2022 Pazar 20.00 Fatma Turgut." olarak belirlendi.

​​​​​​Festival kapsamında gösterilecek filmler ise şöyle:

"3 Ekim 2022 Pazartesi 19.30 Batman, 4 Ekim 2022 Salı 19.30 Bergen, 5 Ekim 2022 Çarşamba 19.30 Neşeli Günler, 6 Ekim 2022 Perşembe 19.30 Star Wars Sky Walker'ın Yükselişi, 9 Ekim 2022 Pazar 14.00 Soul, 10 Ekim 2022 Pazartesi 19.30 Hayalet Avcıları, 11 Ekim 2022 Salı 19.30 Avengers: Infinity War, 12 Ekim 2022 Çarşamba 19.30 Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları, 13 Ekim 2022 Perşembe 19.30 Titanic, 16 Ekim 2022 Pazar 12.00 Raya ve Son Ejderha, 14.00 Selvi Boylum Al Yazmalım, 17 Ekim 2022 Pazartesi 19.30 The Great Gatsby, 18 Ekim 2022 Salı 19.30 Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu, 19 Ekim 2022 Çarşamba 19.30 Tosun Paşa, 20 Ekim 2022 Perşembe 19.30 Aile Arasında, 23 Ekim 2022 Pazar 14.00 Aslan Kral."

