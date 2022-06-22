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Türk Telekom Basketbol Takımı, ABD'li forvet Sestina'yı transfer etti

22.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Basketbol Takımı, ABD'li forvet Sestina'yı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li forvet Nathan Sestina'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, sezonu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'de tamamlayan Sestina'nın gelecek sezon mavi-beyazlı takımın formasını giyeceği belirtildi.

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, Erkan Yılmaz'dan sonra sezonun ikinci transferini de 25 yaşındaki ABD'li oyuncuyla yapmış oldu.

Sestina, geçen yıl ligde çıktığı 30 maçta 9.8 sayı, 4.4 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı. ABD'li oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı yüzde 45.5'lik isabetle de etkili bir istatistiğe imza attı.

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