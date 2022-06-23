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Türk Telekom Basketbol Takımı, Emircan Koşut'u transfer etti

23.06.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Basketbol Takımı, Emircan Koşut'u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki pivot Emircan Koşut'u kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Yukatel Merkezefendi'de forma giyen Emircan Koşut'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Emircan." denildi.

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