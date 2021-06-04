Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom çalışanlarının Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği "E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz" kampanyası ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan son üç yıllık dönemde yaklaşık 18 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderildi.

Türk Telekom yaptığı açıklamayla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında Türkiye'ye örnek niteliğinde sonuçlar elde ettiğini duyurdu.

Önal, atık yönetim stratejileri doğrultusunda doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmeyi ve üretilen atıkları, çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkararak ekonomi için bir girdiye dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bu stratejinin temelini oluşturduğunu aktardı.

Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) raporlama yapan Türk Telekom'un üretilen karbon miktarının azaltılmasına yönelik yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Önal, şunları kaydetti:

"Bu projeler sayesinde emisyon miktarlarını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçildiği ve yeşil enerji kullanım oranı artırıldı. Türk Telekom çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi etkinlikleri kapsamında çöpler türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı. Türk Telekom olarak insanı merkezimize alarak dokunduğumuz herkesi 'Değerli Hissettirmek' gayesiyle toplum ve çevre için iyilik ve fayda üretmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin bir gereği olarak görüyoruz.