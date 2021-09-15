YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türk Telekom, "Deathloop"u oyunseverlerle buluşturuyor

Türk Telekom, "Deathloop"u oyunseverlerle buluşturuyor

15.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom, "Deathloop"u oyunseverlerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Oyuncuların heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, Arkane Studios'un beklenen oyunu Deathloop’u oyunseverlere sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı Deathloop'u, dünya ile aynı anda oyuncularla buluşturuyor.

Deathloop, aynı günü tekrar tekrar yaşadığı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsünde tutsak kalmış Colt'un bunu kırma çabasını konu ediniyor. Atmosferiyle dikkati çeken Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim sunarak maceraya davet ediyor.

Oyunseverler, Deathloop'u fiyat avantajı ile 289 TL'den satın alabiliyorken, Türk Telekom evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyuncular ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle oyuna sahip olabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldüİstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü
PARTNER"Kırmızı bana çok yakışıyor""Kırmızı bana çok yakışıyor"
Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyorAmpute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.