Türk Telekom ile BDH arasında "VIP teknik servis" iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, teknik servis şirketi Bilişim Destek Hizmetleri (BDH) ile iş ortaklığına imza attı. Ortaklık kapsamında 81 ildeki müşterilerin arızalı cihazları 24 saatte teslim alınarak hızlı servis taahhüdü sağlanacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, Netaş Grup bünyesinde faaliyet gösteren, 31 yıllık yetkili teknik servis ve IT tecrübesine sahip BDH'nin cihaz onarım kapasitesi ve gelişmiş servis ağı desteğiyle müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği yeni bir hizmete başladı.

Türk Telekom, satış noktalarından akıllı telefon alan müşterilerine satış sonrası hizmetler için Akıllı Servis VIP Paketi'ni kullanıma sundu.

Şirket; Bay Yardım şirketinin iş birliğiyle geliştirdiği bu hizmet paketi kapsamında, 81 ilde müşterilerin istediği yerden arızalı cihazları 24 saatte teslim alınarak hızlı servis taahhüdü sağlanacak.

Müşterilere kesintisiz iletişim sunabilmek için onarım sürecinde kullanabilecekleri yedek cihaz verilecek, tamir edilen cihazlar müşterilerin talep edeceği adrese teslim edilecek ve mevcut 24 aylık üretici garanti süresine ek +1 yıl garanti avantajı sunulacak. Bu servis, faturaya ek 12 ay taksit ve tanıtıma özel fiyat fırsatlarıyla Türk Telekom mağazalarında sunulmaya başlandı.

- "İlk ve tek olan ayrıcalıklı bir servise imza atıyoruz"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, müşterilerin memnuniyetini artıracak ve satışları destekleyecek güçlü bir teklif sunduklarını bildirdi.

Bütün, "Uygulamamız kapsamında sunduğumuz olanaklarla sektörde önemli bir ayrıcalık sağlayan bu hizmet paketini müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

