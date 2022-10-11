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Türk Telekom Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türk Telekom'un ilk rakibi Paris!

11.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Paris basketbol maçı için geri sayım sürüyor. Temsilcimiz, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda konuk edeceği Paris ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sene ULEB Avrupa Kupası'na 8'li final turunda veda eden temsilcimiz, bu yıl ortaya koyacağı performans ile adından söz ettirmeyi hedefliyor. "Türk Telekom Paris basketbol maçı canlı izle" konu başlığı internette sorgulanıyor. Peki, Türk Telekom Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türk Telekom'un ilk rakibi Paris!

Türk Telekom Paris basketbol maçı için heyecan dorukta. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Maçın saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanal merak konusu oldu. Peki, Türk Telekom Paris basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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TÜRK TELEKOM PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Paris maçı Ankara Spor Salonu'nda saatg 20.00'da başlayacak.

TÜRK TELEKOM PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Paris maçı TRT SPOR Yıldız'da canlı olarak ekrana gelecek.

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketbol (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya) ve London Lions ile (Büyük Britanya) kozlarını paylaşacak.

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