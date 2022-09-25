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Türk Telekom Prime ayrıcalıkları İstanbul Coffee Festival'de

25.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Prime ayrıcalıkları İstanbul Coffee Festival'de

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Prime sponsorluğunda düzenlenen ve Prime'ın yüzde 50 indirimli bilet ayrıcalığı sunduğu "İstanbul Coffee Festival", 6-9 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta ziyaretçilerini bekliyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Coffee Festival, 8. kez İstanbullularla buluşuyor.

Çok sayıda sanatçı ve grubun Türk Telekom Prime Sahnesi'nde konser vereceği İstanbul Coffee Festival, bu yıl 6-9 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Türk Telekom Prime'lılar, yüzde 50 indirimli biletleri ile kendilerine özel giriş alanından sıra beklemeden festivale katılabiliyor.

Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleşecek İstanbul Coffee Festival'de, kahve dünyasının sevilen markaları tek bir çatı altında toplanıyor. Festival boyunca ziyaretçiler, İstanbul'un tanınmış kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle bir araya geliyor ve kahve yanı lezzetleri ile özel tasarım ürünlerini tatma imkanı elde ediyorlar. Festivalde ayrıca canlı sanat performansları, atölye ve seminerler de yer alıyor.

Dünyanın en büyük iki kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival'de birbirinden ünlü sanatçılar ve gruplar Türk Telekom Prime Sahnesi'nde konser veriyor. Kahveseverler, Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekler.

Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, biletleri dsmbilet.com üzerinden alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom istanbul coffee festival

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