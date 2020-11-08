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Türk Telekom seriyi 6 maça çıkardı

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.11.2020 13:33 | Son Güncelleme

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 108-107 mağlup etmeyi başaran Türk Telekom, bu sonuçla galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Türk Telekom seriyi 6 maça çıkardı

Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor'a konuk olan ve sahadan 108-107'lik galibiyetle ayrılmayı başaran Türk Telekom, üst üste 6. galibiyetine imza attı.

Ligin ilk haftasında Anadolu Efes deplasmanında mağlup olan ve sonrasında çıktığı 6 maçı kazanarak zirveyle arasındaki farkı kapatan Türk Telekom, zorlu Bursa deplasmanında da kazanarak önemli bir engeli aştı. Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı atarak galibiyette önemli bir pay sahibi olan Kylie Wiltjer oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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