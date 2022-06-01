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Türk Telekom Spor Kulübünün genel menajeri Önder Külçebaş oldu

01.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Spor Kulübünün genel menajeri Önder Külçebaş oldu

Türk Telekom Spor Kulübünde genel menajerliğe, eski altyapı koordinatörü Önder Külçebaş'ın getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, kulüpteki yeni göreviyle ilgili görüşlerine yer verilen Külçebaş, son yıllarda altyapıya verilen önemin artırıldığını belirterek, "Tüm yaş kategorilerinde mücadeleci bir takım kurmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, ligde ve Avrupa kupalarında kaliteli basketbol oynayarak, Türk Telekom ekolünün sürdürülebilirliğini sağlamak. Disiplinli ve agresif bir kadro kurmak için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ankara'nın Basketbol Süper Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak, seyircilerimizi mutlu etmek, hedeflerimizi güçlü tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'da altyapı koordinatörlüğü görevini yürüten Külçebaş, basketbolculuk kariyerine Galatasaray'da başladı. Külçebaş, başta Banvit, TED Koleji, Trabzonspor olmak üzere, Basketbol Süper Ligi'nin birçok takımında forma giyerken, aktif sporu bırakmasının ardından 2020 yılında Türk Telekom'un altyapı koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Külçebaş son olarak, Fenerbahçe'nin pilot takımı olan Fenerbahçe Koleji'nin genel menajerliğini yürütüyordu.

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