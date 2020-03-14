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Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı

Süper Lig’in 26. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbi müsabakası öncesinde Türk Telekom Stadı’nda korona virüsüne karşı tedbirler arttırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri stada gelerek, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Stadyumda ilk olarak yedek kulübelerini ilaçlayan ekipler, daha sonra da soyunma odaları başta olmak üzere, futbolcuların kullanacağı iç kısımları dezenfekte etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Stadı Beşiktaş Galatasaray İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

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