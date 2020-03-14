Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı

Süper Lig’in 26. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbi müsabakası öncesinde Türk Telekom Stadı’nda korona virüsüne karşı tedbirler arttırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri stada gelerek, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Stadyumda ilk olarak yedek kulübelerini ilaçlayan ekipler, daha sonra da soyunma odaları başta olmak üzere, futbolcuların kullanacağı iç kısımları dezenfekte etti.
(İHA)
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