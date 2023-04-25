Türk Telekom, TFF ile e-Süper Lig için sponsorluk anlaşması imzaladı

Türk Telekom, TFF ile e-Süper Lig için isim ve yayın sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Buna göre Nisan-Mayıs 2023 ve Kasım-Mayıs 2024 sezonlarında isim sponsorluğunun yanı sıra Tivibu da maç yayınlarını gerçekleştirecek. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreni sonrası Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İHA'ya açıklamalarda bulundu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİLİYORUM

Göreve geldikleri ilk günden beri dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükekşi, “e-Futbol da bunlardan bir tanesi. Türk Telekom'la bir araya gelerek hem e-Spor liginin ismi, hem de Tivibu yayın kanallarından naklen yayın hakları konusunda bir mutabakat sağladık. Bu mutabakat bizim acımızdan son derece önemli. Çünkü teknoloji konusunda Türk Telekom kendi alanında lider bir firma. Lider bir firmayla bir araya geldik. Bu yüzden yaptığımız çalışmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye, dünyada en genç nüfusu olan ülkelerden bir tanesi ve kurmuş olduğumuz e-Spor liginin bu konuda çığır açacağını düşünüyoruz. Her geçen gün gelişim kaydedecek ve milyonların sayısı üzerine eklenerek artacağını düşünüyorum. 2023 sezonu ve 2023-2024 sezonu, bir buçuk yıllık dönemde Türk Telekom'la bu sözleşmeyi az önce imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

e-Futbol ligi hakkında bilgilendirmelerde de bulunan Mehmet Büyükekşi, “Özellikle bu lig yeni kuruldu, 19 takımdan oluşuyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden dolayı iki takımımız ligden çekildi; birisi Gaziantep, diğeri Hatayspor. O yüzden 17 takımla başladı. Bu 17 takım mart ayında maçlara başladı. Mayıs ayının sonunda bitecek ve daha sonrasında haziran ayında offline olarak ilk iki sıralamaya giren takımlar canlı yayınla yarışmalara devam edecekler. Daha sonra FIFA 2023 dalında biz dünyada bu ligi başlatan yirminci ülkeyiz. Ligde birinci olan dünya şampiyonasına gidecek. Önümüzdeki yıl kasımda başlayacak, 2024 Mayıs'a kadar devam edecek. Süper Lig, önümüzdeki yıl 20 takımla oynanacak. Aynı şekilde E-spor lig de 20 takımdan oluşacak” cümlelerine yer verdi.

TÜRK TELEKOM CEO'SU ÜMİT ÖNAL: E-SPOR'UN DESTEKÇİSİ OLMAK ÇOK KIYMETLİ

Bu anlaşmayı, dünyada hızla geçilen ve Türkiye'de de büyük ilgiyle takip edilen e-Futbol'un ileriye taşıması açısından son derece önemli bulduğunu belirten Ümit Önal ise, “Sporun gelişmesi ve geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı alanlarda sunduğumuz desteği, e-Futbol ekosisteminin gelişmesi için tekrar kullanmaktan ve bunu da Türkiye'mizin çatı kuruluşu TFF ile birlikte yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri olarak dijitalleşme alanındaki vizyonumuzu sağlıktan eğitime, kültürden sanata ve spora pek çok alanda hayata geçiriyoruz. Yıllardır spora desteklerini sürdüren marka olarak, birçok alanda yenilikçi teknolojilere imza attık. TFF ile VAR sistemi, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri, amatör sporları alanında çalışmalarımız spora, spor endüstrisine, hem de sporcuya desteğimiz devam ediyor. Bu kapsamda dijital deneyimin önemli bir parçası olan dijital oyun ekosistemine de önemli bir katkı sunmuş olacağız. Ülkemizde futbola ilgiyi de düşündüğümüzde, Süper Lig takımlarıyla etkileşim sunan e-Spor liginin destekçisi olmak çok kıymetli. Bu yüzden başkanıma ve TFF'ye bu güzel iş birliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

17 TAKIMIN KATILIMIYLA NEFES KESEN MÜCADELE

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve Kulüpler Birliği katkılarıyla düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig’de 17 takım mücadele ediyor. Türk Telekom eSüper Lig, futbol simülasyonu video oyunu FIFA 23’te, Süper Lig fikstürüne göre oynanırken, her takımın en az 1 koç ve 2 eSporcu ile temsil edildiği Türk Telekom eSüper Lig'de normal sezon maçları çevrim içi oynanıyor. Play Off müsabakaları itibariyle Ultimate Mode üzerinden oynanacak ligde oyuncu yaş sınırı ise 16 olarak belirlendi.

ŞAMPİYON MAYIS’TA BELLİ OLACAK

Türkiye'de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'in şampiyonu Mayıs ayında oynanacak büyük finalle belli olacak. Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanacak olan Türk Telekom eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, maçlar sonucunda finale kalma başarısı gösteren finalistler FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Türkiye’de eSpor yayıncılığının ana adresi konumunda olan Tivibu Spor, şimdiye kadar birçok popüler müsabakayı canlı olarak yayınladı ve yayınlanmaya devam ediyor. Türk Telekom eSüper Lig maçları da sadece Tivibu Spor kanalları ve Tivibu Spor’un Twitch, YouTube hesapları aracılığıyla canlı olarak sporseverler ve oyun tutkunları ile buluşacak.



