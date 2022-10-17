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Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası ikinci maçına Almanya deplasmanında çıkacak

17.10.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası ikinci maçına Almanya deplasmanında çıkacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası ikinci maçında yarın Almanya’da Hamburg Towers'la karşılaşacak.

Edel-Optics.de Arena’daki karşılaşma TSİ 20.30’da başlayacak.

Organizasyonda ilk maçını Fransa ekibi Paris Basketbol’a sahasında 90-75 kaybeden Türk Telekom, Almanya deplasmanında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ev sahibi Hamburg Towers ise Buducnost VOLi’yi deplasmanda 73-66 mağlup etti.

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