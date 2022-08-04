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Türk Telekom ve grup şirketleri, Bilişim 500'de 8 ödülle öne çıktı

04.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom ve grup şirketleri, Bilişim 500'de 8 ödülle öne çıktı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve iştirakleri Bilişim 500 Araştırması'nda 8 birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, BThaber Yayıncılık tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Bilişim 500 Araştırması sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin bilişim arenasında faaliyet gösteren en iyi 500 şirketin belirlendiği araştırma çerçevesinde Türk Telekom ile iştirakleri İnnova ve AssisTT 8 ödülle öne çıktı.

Türk Telekom Türkiye Merkezli Üretici-Hizmet, Türkiye Merkezli Üretici-Hizmet-İnternet Hizmeti ve Ankara Şirketleri kategorilerinde birinci oldu.

Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı şirketi İnnova, "Sistem Entegratörü ve İş ortağı" ana kategorisinin "Yazılım" alt kategorisinde "İş Uygulamaları" ve "ERP Yazılım" konularında birinci oldu.

İnnova ayrıca "Hizmet" kategorisinin "Danışmanlık" dalında ve "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı -Donanım" kategorisinin "Ağ Donanım" dalında da birinci olup 4 ayrı kategoride zirveye yerleşti.

İnnova, Bilişim 500 genel sıralamasında 23. sırada yer aldı.

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT ise "Yılın Dış Kaynak Kullanım Hizmeti" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

AssisTT ayrıca Bilişim 500 genel sıralamasında 21. sırada yer aldı.

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