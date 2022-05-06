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Türk Telekom’dan Anneler Günü’ne özel cihaz kampanyası

06.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom, kampanya dahilinde evde internet ve mobil müşterilerine sunduğu iki özel teklifle sevdiklerine hediye alma imkanı tanıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Anneler Günü’ne özel cihaz kampanyasını hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, kampanya dahilinde evde internet ve mobil müşterilerine sunduğu iki özel teklifle sevdiklerine hediye alma imkanı tanıyor.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 ve Xiaomi Mi Smart Air Fryer 12 ay taksitle; Huawei Watch GT3 42mm metal ve Inteya Hiwatch akıllı saatler ise 2 taksiti Türk Telekom’dan olmak üzere toplam 12 ay taksitle satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında Xiaomi Mi Smart Air Fryer fritözler faturaya ek 12 ay taksitle ayda 329,99 TL ödemeyle toplam 3 bin 959,88 TL’ye satışa sunuluyor.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 de faturaya ek ayda 599 TL ödemeyle 7 bin 188 TL’ye satın alınabiliyor.

Anneler Günü kampanyası ile Inteya Hiwatch akıllı saatler ve Huawei Watch GT3 42mm metal akıllı saatler 2 taksit bizden kampanyası ile satılıyor.

Inteya Hiwatch akıllı saatlere 10 ay boyunca ayda 81,99 TL ödemeyle 819,9TL’ye, Huawei Watch GT3 42mm metal akıllı saatlere ise 10 ay boyunca ayda 479,99 TL ödemeyle 4 bin 799,9 TL’ye sahip olunabiliyor.

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