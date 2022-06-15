Türk Telekom’dan babalara özel akıllı telefon ve aksesuar

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Babalar Günü’ne özel yeni bir kampanya başlattı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’da 12 ay kalma sözü veren müşteriler, kampanya ile Apple, Samsung ve Oppo marka akıllı telefonları ve birbirinden teknolojik yeni nesil aksesuarları indirimle satın alma imkânından yararlanıyor.

Kampanya kapsamında Türk Telekom mobil müşterileri, iPhone 11 64 GB ve iPhone 11 128 GB modelleri için peşin kontrat alımlarında 1.300 TL indirime sahip olabiliyor.

iPhone 11 64 GB 13 bin 699 TL’ye satışa sunulurken, iPhone 11 128 GB model akıllı telefonlar ise 14 bin 699 TL’ye satın alınabiliyor.

Ayrıca Samsung Galaxy S22 128 GB akıllı cihazlar 1.500 TL indirimle 14.499 TL’ye, Samsung Galaxy S22 +128 GB ise 2.000 TL indirimle 19 bin 999 TL’ye satışa sunuluyor. Ek olarak Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB ise 3.000 TL indirimle 22 bin 999 TL’ye satılıyor.

-2 taksit Türk Telekom’dan

Babalar Günü kampanyası ile Samsung Galaxy A13 ve Oppo A16 32 GB model akıllı telefonlar 2 taksiti Türk Telekom’dan olmak üzere 12 ay taksit avantajıyla satışa sunuluyor.

Türk Telekom müşterileri, Samsung Galaxy A13’ü ayda 499 TL taksitle toplam 4 bin 990 TL’ye, Oppo A16 32 GB model cihazları ise ayda 399 TL taksitle toplam 3 bin 990 TL’ye ulaşabiliyorlar.

