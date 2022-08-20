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Türk Telekom’dan "Dijitalde Hayat Kolay" ile girişimci kadınlara mentorluk ve hibe desteği

20.08.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Projeyle, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilen kadınların, yetkinliklerini geliştirmelerine ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek olmak amaçlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle girişimci kadınları desteklemeyi sürdürüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ve kendi markaları ile üretim ekonomisinin bir parçası olmak isteyen kadınlara destek veren "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı.

Projeyle, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilen kadınların, yetkinliklerini geliştirmelerine ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek olmak amaçlanıyor.

- Girişimci kadınlara hibe desteği

Dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme eğitimine katılarak hibe ve mentorluk programına başvuru hakkı kazanan girişimci kadınlardan ön elemeyi geçen 20 katılımcı, 2 hafta sürecek "İşletme ve Marka Geliştirme" eğitimlerinden yararlanabilecek. Final mülakatını başarıyla geçen 10 kadın ise iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin yeni dönem katılımcılarından Naz Teker, interaktif olarak düzenlenen eğitimlerde dijital pazarlamaya yönelik farklı bakış açıları kazandıklarını ifade etti.

Markası Palp Studio ile sürdürülebilir, el yapımı ev dekorasyonu ürünleri satan Teker, eğitimlerin özellikle küçük işletmelerin yolunu aydınlatacak bilgileri içeren büyük bir hazine olduğunu belirtti.

Dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusundaki eğitimlerle bugüne kadar 8 bin kadına ulaşılan "Dijitalde Hayat Kolay" projesi ile yeni dönemde 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi.

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