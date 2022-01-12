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Türk Telekom'dan enerjide yıllık 31 milyon kilovat saat tasarruf

12.01.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy: - "Türk Telekom olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, iş modellerimizde, stratejilerimizde ve kurumsal kararlarımızda sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini önceliklendiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, dijital dönüşüm, tasarruf ve verimlilik projeleriyle, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini düşürerek yıllık ortalama 31 milyon kilovat saat (kWh) enerji tasarrufu sağladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Türk Telekom, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini son 5 yılda yüzde 3 düşürdü. Böylece yıllık ortalama 31 milyon kilovat saat (kWh) enerji tasarrufu sağlarken, son 5 yılda yıllık ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi.

- "Enerji verimliliği ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, iş modellerimizde, stratejilerimizde ve kurumsal kararlarımızda sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda, tasarruf, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Güçlü abone büyümesine bağlı olarak data kullanım miktarlarında artışın sürdüğü ve altyapı yatırımlarının arttığı 2021 yılında abone başına düşen elektrik tüketimini bir önceki yıla göre azaltmayı başardık. İhtiyaç olmadığında aydınlatmaların kapatılması, ısıtma ve soğutma cihazlarının optimum değerlerde ayarlanması, kullanılmayan elektrikli ekipmanların tamamen kapatılması, enerji verimliliği sağlayan elektronik aletlerin ve aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi gibi bireysel önemlerin de etkisiyle sürdürülebilir bir geleceğe sağladığımız katkıdan gurur duyuyoruz."

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