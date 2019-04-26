Türk tenisçi Cihan Akay'dan Avustralya'da önemli başarı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Gençlik Tenis Turnuvası'nda Türk kökenli sporcu Cihan Akay, teklerde ve Avustralyalı partneri Nikita Volonski ile çiftlerde şampiyon oldu.

Melbourne Park'ta düzenlenen turnuvada, ev sahibi Avustralya ile birlikte toplam 13 ülkeden 59 erkek ve 53 kadın tenisçi mücadele etti.

Bu yıl Türkiye'den sporcunun yer almadığı turnuvada, tenis hayatını Avustralya'da sürdüren 17 yaşındaki Cihan Akay, önemli bir başarıya imza atarak hem teklerde hem de çiftlerde kupa kazanan ilk Türk erkek tenisçi unvanını elde etti.

İLK KUPA TEK ERKEKLERDE GELDİ

Toprak kortta oynanan tek erkekler final maçında Avustralyalı rakibi Junyi Tang karşısına çıkan Akay, ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Tekler finalinin ardından partneri Nikita Volonski ile Avustralyalı Will Hann-Patrick Kotan ekibine karşı çiftler finalinde mücadele eden Akay, çekişmeli geçen müsabakayı 2-1 kazanıp, ikinci kez birincilik kürsüsüne çıktı.