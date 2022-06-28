Türk Toraks Derneği Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşı uyardı

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını, pandemi bitmiş gibi davranılmaması gerektiğini belirterek, "Önümüzde tatil ve bayram var. Sonbahar aylarında yeni bir pikle karşılaşmamak için önlemlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz." uyarısında bulundu.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Kovid-19 ile mücadele sürecinde son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin açıklama yapıldı.

Genel Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 verilerini anımsatarak, dünyada vaka sayısının 536 milyona, ölüm sayısı 63 milyona ulaştığını, haftalık vaka sayısının 3 milyonu aştığını, ölüm sayısının ise 8 bin civarında seyrettiğini bildirdi.

Omicronun alt varyantları "BA.4" ve "BA.5"in daha hızlı yayıldığı ve akciğerler üzerinde özellikle etkili olduğuna işaret eden Prof. Dr. İtil, DSÖ'nün Nisan ayında yaptığı bildirimlerde, "vaka sayısının azalmasının, tehlikenin geçtiği anlamına gelmediği ve bu iki varyantın akciğerler üzerinde etkili olduğu" uyarısında bulunduğunu belirtti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) de geçen hafta, "BA.4" ve "BA.5" varyantlarının baskın hale geleceği, vakalarda artışa yol açacağı uyarılarında bulunduğunu aktaran Prof. Dr. İtil, Avrupa'da görülen vaka artışlarının Türkiye'ye de yansıdığını bildirdi.

- "Toplumun risk algısı azalmıştır"

Zengin ülkelerdeki aşılanma oranlarının, yoksul ülkelerden 8 kat fazla olduğunu ifade eden Prof.Dr. İtil, şöyle devam etti:

"Bu nedenle risk gruplarında, rapel (pekiştirme) doz ve Omicron varyant aşısı önemli hale gelmiştir. Şu anda ülkemizde de kliniklerde Kovid-19 vakalarında hareketlilik gözlenmektedir. Dünya ülkeleri önlemleri tekrar gözden geçirmeye başlamışken, biz pandemi bitmiş gibi davranamayız. 22 Nisan 2022'de toplu taşımada maske zorunluluğu, 5 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla ameliyat, girişim yapılacak hastalarda işlem öncesi PCR zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece semptomlu kişilere PCR testi yapılmakta ve pozitif sonuç veren kişilerde izolasyon uygulanmaktadır.

Öte yandan yapılan hızlı antijen testleri kayda geçmediği için gerçek rakamları bilmiyoruz. Hangi varyanta bağlı vakalar artmaya başladı? Ayrıca test sayılarını bilmiyoruz. Toplumun risk algısı azalmıştır. Düğünler, bayramlar, kutlamalar gibi salgını yayabilecek etkinlikler kısıtlamasız devam etmektedir. Önümüzde tatil ve bayram vardır. Sonbahar aylarında yeni bir pikle karşılaşmamak için önlemlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz."

- "Günlük yapılan test sayısı hızla yükseltilmelidir"

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük de Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin derneğin önerilerini şöyle sıraladı:

"Test sayısı da dahil pandemi verileri, epidemiyolojik analiz yapmaya izin verecek biçimde günlük olarak kamuoyuna açıklanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu toplantıya çağırılmalıdır.

Toplu ulaşım başta olmak üzere kapalı mekanlarda N95 maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gereklidir.

Kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında yakınmadan bağımsız, herkese haftada bir kez isteğe bağlı hızlı test ve/veya PCR inceleme hakkı tanınmalıdır.

Üst solunum yolu yakınması olan kişiler hızlı test ve/veya PCR testine yönlendirilmeli, günlük yapılan test sayısı hızla yükseltilmelidir. Test pozitifliği oranları açıklanmalı ve yapılan test sayısı açıklanmalıdır. Günlük PCR test sayısının en az yüzde 3'üne genomik analiz yapılarak varyant izlemi yapılmalıdır.

Ameliyat ya da girişimsel işlemler öncesi hastalara PCR testi yapılmalıdır.

Kovid-19 tanısı alan kişiler, özlük hak kaybına uğramadan 10 gün süreyle izole edilmeli/idari izinli sayılmalıdır.

Aşı konusunda var olan ulusal veriler analiz edilerek, aşı koruma oranına göre riskli gruplardan başlamak üzere hatırlatma doz aşı planlaması yapılmalıdır. 5 yaş-12 yaş arası çocuklar aşılama programına dahil edilmeli, okullar açılıncaya kadar bağışık yanıtın sağlanması için hızla aşılanmalıdır.

Omicron varyant aşısının temin edilmesi konusunda Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketleri ile temasa geçilmeli ve aşı tedarik planı yapılmalıdır.

Kovid-19 pandemisinin geldiği aşama konusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından topluma bilgilendirilme yapılmalıdır.

Pandeminin izlenmesi ve gerekli planlamaların görüşülmesi için ilgili uzmanlık dernekleri ve meslek örgütleri ile iş birliği yapılmalıdır."

