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Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi

26.02.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi Mustafa Deligöz: - "Romanya'ya geçeceğiz. Şu anda 3 otobüs var ancak 6 otobüs olacağı söyleniyor"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Odessa'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Mustafa Deligöz, "Romanya'ya geçeceğiz. Şu anda 3 otobüs var ancak 6 otobüs olacağı söyleniyor." dedi.

Deligöz, AA muhabirine, Odessa'da gemi makine mühendisliği öğrencisi olduğunu, 3 yıldır Ukrayna'da bulunduğunu anlattı.

Konsolosluktan arandıklarını ve otobüslerle tahliye edileceklerinin söylendiğini anlatan Deligöz, "Romanya'ya geçeceğiz. Şu anda 3 otobüs var ancak 6 otobüs olacağı söyleniyor. Yolculuğumuz 400-450 kilometre ancak yaklaşık 15 saat olacakmış. Çünkü sınır kapısında kuyruklar varmış." diye konuştu.

Deligöz, yolda mola verip vermeyeceklerini bilmediklerini, Romanya'ya ulaştıktan sonra Türkiye geleceklerini kaydetti.

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