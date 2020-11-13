YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek

Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek

ANKARA HABERLERİ  | 13.11.2020 19:58 | Son Güncelleme

Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmelere yarın devam edileceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
12:38
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Anıt Eczanesi
Cankaya
Aşkın Eczanesi
Cankaya
Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Dikmen Vadi Eczanesi
Cankaya
Köşem Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.