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Türk ve Rus trap-skeet milli takımları, Mersin'de ortak kampta

MERSİN HABERLERİ  | 19.12.2020 13:29 | Son Güncelleme

Türk ve Rus trap-skeet milli takımları, Mersin'de ortak kampta

MERSİN (AA) - Türkiye ve Rusya'nın trap-skeet milli takımlarının Mersin'in Erdemli ilçesindeki ortak kampı devam ediyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda, 14 Aralık'ta başlayan kampta iki ülkenin sporcuları çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Trap-Skeet Dalları Asbaşkanı Kadir Bilek, yaptığı açıklamada, ortak kampın her iki ülke sporcularına fayda sağladığını söyledi.

Trap-Skeet Milli Takım Antrenörü Ali Rıza Bilgin de yarışlarda başarıya ulaşmak için hazırlıklarının devam ettiğini ve kampın verimli geçtiğini aktardı.

Milli sporcu Yavuz İlnam da dünya kupası ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüklerini, organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ortak kamp 21 Aralık'ta tamamlanacak.

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