Türk ve Suriyeli gönüllüler BM projesinde buluştu

Projenin, iki ülkenin vatandaşları arasındaki ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağına işaret eden Olgaç, "Gönüllü mültecilerin eliyle Türk vatandaşlarımıza sabun dağıtımı yaparak, ön yargıların kırılması noktasında önemli bir adım atacağımızı düşünüyorum." dedi.

Olgaç, üretiminin hızla devam ettiğini belirterek, "Her şey planladığımız şekilde gidiyor. Tamamen doğal sabun kullanılıyor, içerisinde kimyasal madde yok. Üretim yapan herkesin maskesi ve eldiveni var. Alanı çok doğru kullanıyoruz. Kimse birbiriyle temasta bulunmuyor, buna çok dikkat ediliyor. Bu süreç çok önemli, birinci önceliğimiz insan sağlığını önemsemek ve hijyen tedbirlerini almak." diye konuştu.

Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Volkan Gültekin de Türklerin ve Suriyelilerin, Kovid-19 salgınına karşı gönüllü olarak yan yana geldiğini ifade etti.

Vatandaşların salgın karşısındaki hijyen koşullarını sağlamaları için sabun üretimi yaptıklarını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"Biz gönüllü mülteci dostlarımızla kentte yaşayan halka sabun dağıtarak, onların salgından en az derecede etkilenmesini sağlamaya dönük çalışma yürütüyoruz. Salgın koşulları herhangi bir millet ve ırk ayrımı yapmıyor, herkesi etkiliyor. Bu anlamda savaştan gelen Suriyeli mülteciler de aslında bizim yeni komşularımız, onların da bu dayanışmayı bize göstermiş olması salgına karşı birlikte 'dur' demenin yolunu açıyor. Büyük bir keyifle üretim yapıyorlar. Yaptıkları işin sonucunda ulaşacakları amaç onları daha çok mutlu ediyor."