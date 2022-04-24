Türk Yıldızları'nın imza günü etkinliği Yeşilköy'de yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Türk Yıldızları'nın tanışma ve imza günü etkinliği, Yeşilköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlendi.

Sabah saatlerinden itibaren müzeye gelen çok sayıda havacılık tutkunu vatandaş ile çocuklar alanda bulunan uçakları inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Yıldızları takım lideri Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu, Binbaşı Kürşat Kömür, Binbaşı Mehmet Balta, Yüzbaşı Alim Kocaman ve Kıdemli Üstçavuş Celal Erdemir havacılığa meraklı çocukların kitaplarını imzaladı.

Etkinlikte, çocuklara boyama kitabı ve uçak çıkartmaları hediye edildi.

Aileleriyle eski savaş uçaklarında fotoğraf çektiren çocuklar, stantları gezerek bilgi aldı.



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