Türk zeytinyağını tanıtmak için ABD'deki kariyerini bıraktı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türk zeytinyağını dünyaya tanıtmak için ABD'deki iş hayatını bırakıp ülkesine dönen İzmirli endüstri mühendisi Ece Er Aydın, özel ürettiği zeytinyağını dünyaya pazarlamaya başladı.

Çeşme'de yaşayan Aydın, 2012 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından uluslararası bir firmanın İstanbul'daki ofisinde ürün müdürü olarak görev yapan Aydın, daha sonra yüksek lisans eğitimi için 2017'de ABD'ye gitti.

Bu dönemde ABD'de bir firmada stratejik pazarlama danışmanlığı yapan Aydın, sağlıklı olmasından dolayı çok sevdiği Türk zeytinyağının, Amerikalılar tarafından çok fazla tercih edilmediğini gördü.

Türk zeytinyağının markalaşma sorunu nedeniyle ABD ve dünya pazarında hak ettiği yerde olmadığı sonucuna varan Aydın, bu konuda çalışmalar yapmaya başladı.

Araştırmalarına önce ABD'de başlayan genç girişimci, yüksek ücretli işini bırakarak geçen yıl Türkiye'ye döndü.

Yüksek besin değerli zeytinyağı üretmek için Ege Bölgesi'ndeki birçok bahçe ve üretim tesisini gezen Aydın, günlerce numunelerden elde ettiği analiz sonuçlarını karşılaştırdı.