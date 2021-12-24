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"Türkan bebek" ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı

24.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkan bebek" ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah, Edirne'de törenle anıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde "Türkan bebek" anısına yaptırılan parkta düzenlenen tören, anıta çelenk sunumuyla başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende bir konuşma yapan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Türkan bebeği ve hayatını kaybeden soydaşları saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Bulgaristan'da o dönemlerde Türklere yapılan baskı ve zulmün kara bir leke olarak tarihte yerini aldığını belirten Uysal, "300 binin üzerinde soydaşımız topraklarını terk etmek zorunda bırakılmış ve ana vatan Türkiye'ye sığınmıştır. Türkan bebek bu baskıların ve o dönemde çekilen bütün acıların sembolü olmuştur." dedi.

Uysal, geçmişte yaşanan acıları unutmadan, kin ve nefret duygularına kapılmadan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke haline geldiğini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"O dönemde Türkiye şimdiki gibi güçlü olsaydı, burnumuzun dibindeki soydaşlarımıza bu zulüm baskılar yapılabilir miydi? Bırakın yapılmasını bence düşünülemezdi bile. Artık Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye başta askeri, ekonomik, sosyo-kültürel, sağlık ve her alanda bölgesel büyük bir güçtür."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Türkan Feyzullah'ın ölümünün acısının yüreklerde hissedilmeye devam ettiğini dile getirdi.

Balkanlar'da yaşayan Türklerin dini, dili ve birlikteliği için mücadele ettiğini vurgulayan Gürkan, "Balkanlar bizim hem gönül coğrafyamız hem köklerimizin olduğu topraklardır." dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon Başkanı Sabri Mutlu da Bulgaristan'da yaşanan mezalimi ve Türkan Feyzullah'ı unutmadıklarını söyledi.

Hukuk mücadelelerinin sürdüğünü hatırlatan Mutlu, Bulgaristan mahkemelerinden beklenen sonuç çıkmaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulacağını belirtti.

Törende Bulgaristan'dan gelen öğrenciler Türkan bebek için yazılan şiirleri okudu.

Bu sırada, törende bulunan Bulgaristan'dan gelen soydaşların ve katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Türkan bebek ve şehitler için dua edilmesinden sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türkan Feyzullah'ın anısına yaptırılan anıta karanfil bıraktı.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Hak ve Özgürlükler Partisi Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Balkan Türkleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Macit Mutlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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