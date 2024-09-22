Türkan Şoray'ın başrolünde olduğu Sultan'ın Kemal'i Bulut Aras'a bakın! Son haline yorum yağdı

1978 yılında Türkan Şoray’la başrolü paylaştığı “Sultan” filmindeki Kemal rolüyle hafızalara kazınan Bulut Aras gözlerden uzakta kendi halinde bir hayat sürüyor. Bir süre önce yürüyüşte görüntülenen efsane isim “Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Her şey için çok teşekkür ederim” demişti.

Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı Sultan filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bulut Aras, Onur Akay’ın Akçay’daki evine akşam yemeğine gitti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Instagram adresinden paylaşım yapan Akay, “Canım Bulut ağabeyciğimle, yemeğimizi yerken biraz Yeşilçam'dan, biraz mûsıkîden bahsettik... Bende bir Semahat Özdenses bestesi yorumladım... Muhteşem bir geceyi yine maziye bıraktık...” ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki usta oyuncu değişimiyle dikkat çekerken sosyal medyada hayranlarından da yorumlar gecikmedi.

Bulut Aras'ı görenler "Adam halen cool", "Keşke ekranlara dönse", "Vay be çok değişmiş" yorumlarında bulundu.