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  4. Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı Kolombiya’dan rekorla döndü

Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı Kolombiya’dan rekorla döndü

10.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'nın Cali şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 10 milli atlet yarışırken, bugüne kadarki en başarılı sonuçlar elde edildi

İSTANBUL (AA) -Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin genç yıldızları, Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda tarihi başarıya imza attı.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kolombiya'nın Cali şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 10 milli atlet yarışırken, bugüne kadarki en başarılı sonuçlar elde edildi. Türkiye, bu sezon iki altın, bir gümüş ve bir bronzla organizasyon tarihindeki madalya sayısını 14’e yükseltti.

400 metre engellide İsmail Nezir ve 10 bin metre yürüyüşte Mazlum Demir, dünya şampiyonu olurken, Pınar Akyol ise güllede gümüş madalya kazandı. Ayrıca Pınar Akyol, şampiyonada iki kez madalya kazanan ilk Türk atlet oldu. Yine 10 bin metre yürüyüşte mücadele eden Hayrettin Yıldız da ilk kez katıldığı şampiyonada bronz madalya kazanmayı başardı.

Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda dört tane de Türkiye rekoru kırıldı. 1.500 metrede final, 800 metrede yarı final koşan Dilek Koçak, iki kez Türkiye U18 rekoru kırdı. 800 metrede 2:04:05'lik derece elde eden Dilek Koçak, 1.500 metredeki rekorunu da 5 saniye geliştirerek 4:14.90'a çekti.

200 metrede ise Anthony Smith, 20.83 ile 200 metre Türkiye U20 rekorunu yenilerken, 400 metre engellinin şampiyonu İsmail Nezir, 48.84’lük derecesiyle Türkiye U20 rekorunu 0.54 saniye aşağı çekti. Nezir, Avrupa U20 rekorunu ise yalnızca 0.10 saniye farkla kaçırdı.

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