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Turkcell, azami fon tutarını 450 milyon liraya yükseltti

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.03.2020 19:58 | Son Güncelleme

Turkcell, azami fon tutarını 450 milyon liraya yükseltti

İSTANBUL (AA) - Turkcell, koronavirüs kaynaklı yaşanan volatiliteden yatırımcıların korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıkların gösterge değerlerinin desteklenmesi amacıyla azami fon tutarının 450 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

Turkcell'in Kamu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket yönetim kurulunun daha önce 300 milyon lira olmasına karar verdiği azami fon kullanımının 450 milyon liraya yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz yönetim kurulu 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihli toplantılarında, SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerimiz, New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikalarımız (ADR) ve şirket eurobondlarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarının 300 milyon lira olmasına karar vermişti.

Yönetim kurulu bu defa, SPK'nın 23 Mart'ta yaptığı duyuruyu da dikkate alarak son dönemde piyasalarda özellikle Kovid-19 virüsü kaynaklı yaşanan volatiliteden yatırımcılarımızın korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıklarımızın gösterge değerlerinin desteklenmesi amacıyla azami fon tutarının 450 milyon liraya artırılmasına karar vermiştir."

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