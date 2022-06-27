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Turkcell bayilerinin Pasaj pazaryeri içerisindeki cirosu yüzde 61'e ulaştı

27.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal: - "Satış kanallarını kesintisiz bir şekilde müşteriyle buluşturma prensibiyle yola çıktığımız Turkcell Pasaj, şimdi de Pasaj Tablet projesiyle Turkcell bayilerinin içerisinde yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, dijital ve fiziksel satış kanallarının entegrasyonuyla, mağaza ve online pazaryeri platformu Turkcell Pasaj’da aynı kalitede, kusursuz bir müşteri deneyimi sunmaya odaklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin sadece elektronik ürün kategorisinde satış yapan ilk pazaryeri platformu Turkcell Pasaj, Turkcell’in fiziksel mağazalarıyla birlikte büyümeye devam ediyor.

Mağazaların dijital müşterilere erişimini artıracak süreç, aynı zamanda Pasaj’ın cirosunu olumlu etkiledi ve Turkcell bayilerinin Pasaj içerisindeki cirosu yüzde 61'e ulaştı.

Haziran ayını rekorla kapatan Turkcell Pasaj’ın cirosu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış gösterdi. Platformun ürün bazlı satış adedi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı.

Müşterilere kapsamlı ürün seçeneği sunmayı önceleyen Pasaj’da yeni kategoriler de yerini almaya devam ediyor. TV & beyaz eşya, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri satışını oldukça hızlandıran Pasaj, dijital kodlar, pet shop, spor outdoor ürünleri, elektriksiz mutfak ve ev gereçleri gibi kategorilerin de eklenmesiyle kullanıcılarına zengin bir ürün çeşitliliği sunuyor.

Ayrıca Pasaj’ın mağaza entegrasyonu sayesinde, Turkcell bayilerinin dijital satışlarında telefon dışı satış penetrasyonunun artışı, sektörün gelişimi ve uzmanlık açısından da önem arz ediyor.

Turkcell Pasaj’ın güvenilir iş ortakları, kullanıcılara en iyi müşteri deneyiminin sunulması, kaliteli ve güvenli bir online alışveriş deneyimi sağlanması için özenle seçiliyor.

Pasaj’da satıcı olabilmek için öncelikle aranılan özellik, mükemmel müşteri deneyimi sunmaktan geçiyor. Platformdaki bir ürünün sipariş anından teslimatına, satış sonrası hizmet ve müşterilerin bir sonraki alışverişine kadarki tüm süreç en iyi şekilde yürütülüyor.

Platform müşterilerin, tedarikçilerin ve bayilerin geri bildirimleriyle gelişmeye devam ediyor. Turkcell Pasaj, sınırlı sayıda tedarikçisiyle elektronik dünyasında Türkiye garantili ürünlerin sergilenmesinden ve satılmasından satış sonrası hizmete kadar, satışı yapılan her ürünün arkasında duran bir alışveriş platformu olarak kullanıcılarına hizmet veriyor.

Pasaj’da verilen siparişler 1 iş günü içerisinde ücretsiz kargo seçeneğiyle müşterilere ulaşıyor. İstanbul içi teslimatlar ürünün alış saatine göre maksimum 24 saat içerisinde alıcıya teslim ediliyor.

- "Mağazalarımıza da dijital müşterilere ulaşma fırsatını sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, geleceğin perakendesinde, fiziksel mağazaları ve dijital satış kanallarında aynı kullanıcı deneyimi ve şeffaflığı sağlayan firmaların fark oluşturacağını belirtti.

Özdal, şunları kaydetti:

"Online pazaryeri platformumuz Turkcell Pasaj kapsamında tüm bayilerimizi sistemin içerisine dahil ederek müşterilerimize bir Turkcell mağazasında yaşadığı kalite ve güveni dijital ortamda da sunmayı hedeflerken, mağazalarımıza da dijital müşterilere ulaşma fırsatını sunuyoruz. Satış kanallarını kesintisiz bir şekilde müşteriyle buluşturma prensibiyle yola çıktığımız Turkcell Pasaj, şimdi de Pasaj Tablet projesiyle Turkcell bayilerinin içerisinde yer alıyor. Bu entegre ve bütüncül bir kanal deneyimi sunan projeyle Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşterilerin daha geniş teknolojik ürün yelpazesine ulaşmasını ve bayilerimizin stok tutmadan satış yapmasını sağlıyoruz.

Turkcell Pasaj üzerinden alışveriş yapan müşterilerimiz verdikleri siparişi istediği yerden teslim alıyor. Turkcell bayilerinin Pasaj üzerinden yapılan satışları, müşterinin istekleri doğrultusunda mağazalarından teslim ettiği esnek alışveriş deneyimi sağlayan ‘Bi Tıkla Mağazada’ kullanımı bir önceki döneme göre 2 kat artmış durumda. Bu sayede teslimat esnekliğini tüm müşterilerimize sunmuş oluyoruz. Müşterilerimiz siparişlerini isterse adreslerine göndererek kapıda teslim alıyor isterlerse de kendilerine en yakın mağazaya giderek teslim alabiliyor."

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