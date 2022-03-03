Turkcell, dijital ihracata odaklandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Ülkemize katma değer sağlamak için dijital ihracat çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını arttırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz. Bizim finansmana ihtiyacımız yok, bu yüzden seçici davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dijital Servisler’e ve bu servislerin ihracatına odaklanan Turkcell, küresel pazarda stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedefliyor.

Bu çerçevede şirket, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen, dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarlarından Mobil Dünya Kongresi'nde, grubun küresel alandaki gücü, dijital ihracat çalışmaları ve 5G konusundaki son gelişmeleri paylaştı.

Dijital ürün ve servislerin ön plana çıktığı fuarda Turkcell, küresel pazarda stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedeflediğini ve dijital ihracat çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, özellikle son yıllarda dijital servislerle küresel katma değer yaratmaya odaklandıklarını bildirdi.

Tansuğ, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak farklı ülkelerin farklı iş modellerine göre entegrasyonlar planlıyor ve uyguluyoruz. Teknolojilerimizi stratejik ortaklarla yerelleştiriyor, dijital hizmetlerimizi dünyaya servis ediyoruz. Penetrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemize katma değer sağlamak için dijital ihracat çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını arttırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz. Bizim finansmana ihtiyacımız yok, bu yüzden seçici davranıyoruz. Aktif olarak görüştüğümüz, üzerinde çalıştığımız önemli seçenekler var. Bunu da yakın zamanda açıklayacağız ve sonuçlandıracağız."

Turkcell’in dijital servisler alanındaki uluslararası yatırımlarına da değinen Ataç Tansuğ, Digicell markasıyla Karayipler'de ve Asya Pasifik bölgesinde büyük ve verimli operasyonlar yürüttüklerini aktardı.

Digicell'in, bölgede büyük bir operatör haline geldiğini, 31 ülkeyle anlaşmaları bulunduğunu bildiren Tansuğ, şu ifadeleri kullandı:

" Turkcell'in kişisel depolama hizmeti lifeBox da aynı bölgede Billo markasıyla faaliyette. Keza Turkcell TV+’mız o bölgede Play-Go adıyla kullanıma sunuldu. 15 milyon kullanıcısının yüzde 30’unu yurt dışından sağlayan iletişim ve yaşam platformumuz BiP, Türkiye’nin teknolojik markalarından biri olarak küresel pazarda varlığını sürdürüyor. Bir yaşam platformu olarak tanımladığımız BiP’in kabiliyetlerini önümüzdeki dönemde artıracağız. Paycell tarafında ödeme entegrasyonlarını artırdık, kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaşan YaaniMail de stratejik hamlelerle büyüdü."

- "Yapay zeka alanında iş senaryoları çeşitlenmeye başladı"

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, yapay zeka ve yazılımın teknolojide çığır açtığını belirterek, "Yapay zeka alanında iş senaryoları çok çeşitlenmeye başladı. Güçlü donanımlarla desteklendiğinde senaryolar daha da zenginleşiyor. Fuarda da her stantta bir örnek görebiliyoruz. Turkcell olarak değerlendirdiğimizde, kendi tarafımızda görüntü işleme ve chatbot gibi çağrı merkezlerine yardımcı olurken aynı zamanda insanların hızlı hizmet almasını sağlayacak yapay zeka çözümleri kullanıyoruz. Ayrıca otizmli çocuklarımıza sunduğumuz eğitici platformlar gibi sosyal sorumluluk projelerimiz de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise, 5G konusunda özellikle birçok sanayi kolu için yenilikçi uygulamaların öne çıktığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak son kullanıcıya doğrudan hitap edecek servisler henüz olgunlaşma seviyesine ulaşmadı. Nihai kullanıcı olarak halihazırda güçlü 4.5G altyapısı üzerinden de kaliteli hizmet alabiliyoruz. Dolayısıyla 5G teknolojisi; ilk etapta endüstri, lojistik, madencilik, sağlık, ulaşım gibi alanların verimliliğini artıracak.

Turkcell olarak mevcut 4.5G altyapımızla mobilde 1.6 Gbps hızı sağlayabilen dünyadaki ilk üç operatörden biriyiz. Öte yandan 5G’de yerlilik konusu da 2015 yılından bu yana gündemimizde yer alıyor. Altyapılar hazır hale geldiğinde 5G teknolojisini ülkemize sağlıklı biçimde sunma imkanına sahip olacağız. 2024 yılında 3GPP versiyon 18’in lanse edilmesiyle birlikte düşük gecikme süreleri ve yoğun bağlantı altyapısı özelliği hayata geçince 5G, daha verimli hale gelecek."

