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Turkcell Dijital İş Servisleri'nin geliri yüzde 40 arttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.11.2020 16:53 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdürü Erkan: - "Turkcell'in Dijital İş Servisleri şirketinin gelirleri, 2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüdü"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Dijital İş Servisleri'nin kurumların dijital dönüşümüne öncülük ettiğini ifade etti.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Murat Erkan, geliştirdiği dijital dönüşüm hizmetleri ile kurumsal müşterilerine uçtan uca çözümler sunan Turkcell'in Dijital İş Servisleri şirketinin gelirlerinin, 2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüdüğünü belirtti.

Dijital İş Servisleri ile hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarının dijitalleşme yolculuklarına eşlik ederek bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin interneti alanlarında hizmet sağladıklarını aktaran Erkan, "Turkcell Dijital İş Servisleri kurumların dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Dijital dönüşümlerine hız kattığımız sektörler arasında özellikle sağlık alanında önemli adımlar atıyoruz. İlk olarak 2017 yılında Yozgat Şehir Hastanesi ve geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan Tekirdağ Şehir Hastanesi de dahil olmak üzere Türkiye’de 7 şehir hastanesinin dijital altyapısından sorumluyuz. Son dönemde güvenli dijital imza ve dijital evrak çözümlerimiz ile sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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