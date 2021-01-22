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Turkcell, e-Futbol Milli Takımı'nın ana sponsoru oldu

22.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir aşamaya geçiyoruz" - "Hızla gelişen espor arenasında Türkiye'yi en iyi noktaya taşımak için eMilli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olan Turkcell, bu birlikteliğin yanına eMilli Takımlar ana sponsorluğunu da ekledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şirket, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede eMilli Takımlar ana sponsorluğunu üstelenen Turkcell ayrıca eMilli Takım seçmelerine de ismini verdi.

Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, Mart ayında gerçekleştirilecek eEuro 2021 elemeleri ve eNations Cup Elemeleri'nde mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kuruldukları ilk günden bu yana Türk sporunun gelişmesine büyük emek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hızla gelişen espor arenasında Türkiye'yi en iyi noktaya taşımak için eMilli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Ayrıca, Türkiye'ye yeni zaferler getireceğine inandığımız eMilli Takımlarımızı Turkcell'in isim sponsorluğunda belirleyecek olmanın da gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu yıl TURKSPORU yılı olacak. Önce A Milli Futbol Takımımızın, sonra da e-futbol Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'ye sevinç yaşatacaklarına inanıyoruz. Turkcell olarak her alanda TURKSPORU'nun yanında olmaya devam edeceğiz."

- Turkcell eMilli Takımlar seçmelerine de ismini verdi

Açıklamada verilen bilgiye göre, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takımlar'ı, Turkcell'in desteği ile başarılı olmak için mücadele edecek.

Turkcell ayrıca eMilli Takımlar seçmelerine de ismini verdi.

Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri sonunda belli olacak.

PES ve FIFA için milli takım seçmelerinde sona yaklaşılırken, Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri, 29 Ocak'taki PES ve 18-19 Şubat'taki FIFA Büyük Finalleri ile noktalanacak.

Bu takımlar, mart ayında gerçekleştirilecek UEFA eEuro 2021 elemeleri ile FIFA eNations Cup elemelerinde mücadele edecek.

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