Turkcell, Elçiler Zirvesi’nde 11 bin 500 paydaşıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye genelindeki tüm iş ortakları ve mağaza çalışanlarıyla buluştuğu 12. Turkcell Elçiler Zirvesi’ni Antalya’da gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4-19 Mart tarihleri arasında 11 bin 500'den fazla Turkcell paydaşının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Genel Müdür Murat Erkan ve genel müdür yardımcıları da Turkcell’in elçileriyle bir araya geldi.

Zirvede 2021 değerlendirmesinin yanı sıra 2022 hedefleri ve stratejilerinin paylaşıldı.

Kovid-19 salgını döneminde alınan sağlık önlemleri nedeniyle ara verilen geleneksel zirveye, bu yıl geniş bir katılım oldu. Turkcell Elçiler Zirvesi’nde Bireysel Satış İş Ortakları, Bireysel Satış Elçileri, Ev ve Kurumsal Satış Ortakları, Ev ve Kurumsal Satış Elçileri ile 5 farklı grup halinde gerçekleştirildi.

Turkcell Seninle Tek Yürek ve O İş Bizde mottolarıyla gerçekleştirilen zirvede, Turkcell’in vizyonu ve global hedeflerinin yanı sıra Turkcell saha elçilerinin daha başarılı bir iş hayatı için yapabilecekleri, şirketin geliştirdiği yeni ürün ve hizmetler ile 2022 hedefleri ve planlarının ayrıntıları katılımcılarla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 28 yıldır Türkiye’de iletişime ve teknolojiye öncülük eden Turkcell'in tüm iş süreçlerinde insan, gelecek ve sürdürülebilirlik odaklı hareket ettiğini belirtti.

Erkan, şunları kaydetti:

"Teknolojiyle insanların hayatını kolaylaştırarak ülkemizi dijital geleceğe taşıyan bir marka olarak kullanıcılara sunduğunuz ürün, servis ve hizmetler ne kadar iyi ve kapsayıcı olursa olsun, bunları müşterilerimize ulaştırmada yurdumuzun dört bir yanındaki iş ortaklarımızı ve mağaza çalışanlarımızı en önemli elçilerimiz olarak görüyoruz. Onlar markamızı temsil ederek, Turkcell’in müşteriye dokunan eli ve dili oluyorlar. Bilinçli tüketici çağında en kaliteli müşteri deneyimini ve memnuniyetini sağlamak amacıyla markamızı en iyi şekilde temsil edebilen saha çalışanlarına sahip olmak çok önemli. Biz de Turkcell olarak bu bilinçle hareket ediyoruz."

Erkan, Türkiye genelindeki Turkcell iş ortaklarını ve mağaza çalışanlarını bire bir bilgilendirmek, motivasyonlarını artırmak ve onlarla sürdürülebilir bağlar kurmak için Elçiler Zirvesi’ni oluşturduklarını belirtti.

Birlikte hareket ederek, ortak kurumsal hedefler etrafında buluşmak için bu tür etkinliklerin önemine inandıklarını belirten Erkan, salgın sonrası özledikleri bir paylaşım ortamında, Türkiye’nin her noktasındaki iş ortaklarının, Turkcell ailesinin bir parçası olduğunu ve birliktelik duygusunu hissetmelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Murat Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle 2021’deki başarılarımızı kutladığımız, 2022’deki gelişmeleri ve yeni hedeflerimizi paylaştığımız bu zirveye katılan tüm iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ödül alan ekiplerin de başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Müşteri odaklı pusulamız ve tek yürek olduğumuz paydaşlarımızla, yeni başarılara devam edeceğiz."

