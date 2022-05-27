YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkcell, en yoğun kullanımda bile kesintisiz iletişim kapasitesi sunuyor

Turkcell, en yoğun kullanımda bile kesintisiz iletişim kapasitesi sunuyor

27.05.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: - "Mobil Ses Dönüşüm Programı’nın altyapımıza kazandırdığı daha geniş kapasiteli ve esnek teknolojik imkanlar sayesinde, veri trafiğinin arttığı olağan dışı durumlara karşı daha hazır ve güvenli bir ses servisi altyapısı hedefledik"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, hayata geçirdiği Mobil Ses Dönüşüm Programı'yla daha geniş kapasiteli, yoğun kullanımlara daha hazır ve esnek ses servisi altyapısı sunabilir konuma geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güçlü şebeke altyapısı ve yenilikçi servisleriyle Turkcell, uzun zaman önce başladığı dijitalleşme yolculuğuna data, ses ve erişim şebekesinde yaptığı kritik teknolojik dönüşüm çalışmalarıyla devam ediyor.

Geleceğin dijital dünyasına yönelik her alanda stratejik yatırımlar yapan Turkcell, mobil ses dönüşümüyle geleceğin iletişimine yön veriyor.

Dönüştürdüğü yeni şebeke ve uygulamaya koyduğu otomasyon yöntemleri sayesinde Turkcell’in ses ve sinyalleşme kapasitesi çok kısa sürede genişleyebilecek yeteneğe ulaştı.

Mevcut ses şebekesinin 10 katı hacminde olan yeni sanallaştırılmış şebekenin kurulumu ise bir yıldan kısa sürede tamamlandı.

Bu dönüşümle birlikte temel şebekenin pek çok kritik servisi (HSS, DRA, IMS, PCRF vb) sanallaştırılarak, dünyadaki ilk uygulamalar arasına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, mobil ses dönüşüm çalışmalarıyla sektöre geleceğe dönük farklı bir boyut kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mobil Ses Dönüşüm Programı’nın altyapımıza kazandırdığı daha geniş kapasiteli ve esnek teknolojik imkanlar sayesinde, veri trafiğinin arttığı olağan dışı durumlara karşı daha hazır ve güvenli bir ses servisi altyapısı hedefledik. Bu girişimle Avrupa bölgesindeki en kapsamlı ve dijital mobil şebekelerden biri konumuna geldik. Kısa sürede mevcut ses şebekesi kapasitesini 10 katı hacimde yeni bir sanallaştırılmış şebekenin kurulumunu yaparak, müşterilerin trafik etkisi olmadan yeni şebekeden servis alır hale gelmesini sağladık. Bu sayede artık Turkcell VoLTE müşterilerinin yüzde 100'ü, milyonlarca dakikalık ses görüşmesini Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük sanal altyapılarından yaparak iletişim kurabiliyor. Ayrıca diğer operatörlerle yapılan ara bağlantı görüşmelerinin tamamı da sanal ses sistemlerinden hizmet alabiliyor."

Bu dönüşüm programıyla iletişim teknolojileri alanındaki yerli ve uluslararası ekosisteme de katkı sağladıklarını aktaran Sezgin, her alanda dijitalleşme ihtiyaçlarının arttığı önümüzdeki yıllara yönelik bu stratejik dönüşümde, sektörde birçok ulusal ve uluslararası firmanın da çözüm ortakları olduğunu bildirdi.

- "Sanallaşma, yapay zeka ve otomasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Sezgin, ayrıca bu dönüşüm projesiyle farklı alandaki global ödül organizasyonlarına, konferanslara ve uluslararası çalışma gruplarına katılarak bilgi paylaşımlarıyla sektöre katkı sunduklarını bildirdi.

Dönüştürülen mobil ses şebekesinin, Turkcell’in mevcuttaki dijital hizmetleri ve önümüzdeki yıllara yönelik yeni nesil servislerin altyapısına da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Gediz Sezgin, şu bilgileri verdi:

"Dijitalleşme yolculuğumuzun erişim şebekesi ayağında sanallaşma, yapay zeka ve otomasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Avrupa’nın da sayılı büyük şebekelerinden birini yöneten bir teknoloji şirketi olarak, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızdan ‘Zero Touch’ dönüşüm projemizle insan, iş süreçleri ve teknoloji odağında şebekemizdeki operasyonel verimliliği artırmayı ve tekrarlanan süreçlerin tam otomatik yürütülmesini amaçlıyoruz.

Mobil şebekede sürdürülebilir müşteri deneyimini kalıcı kılmayı ve şebeke operasyonlarını otomatikleştirerek dijitalleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil teknolojilerimizi, yapay zeka ve otomasyonla birleştirip gerçek bir dijital şebeke kuruyoruz. Bu güçlü kaslarımızla dijitalleşme kapsamındaki yenilikçi çalışmalarımızı, kurum içi çalışanlardan müşterilerimize kadar tüm paydaşlar için fayda üretme hedefiyle sürdürüyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendiZeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:32
Yatsı
22:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.