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Turkcell, global ve yerli iş ortaklarıyla Türkiye’yi dijitalleştiriyor

10.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata: - "İş ortaklarımızla birlikte geniş ürün ve servis portföyümüz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken kapsayıcı ve sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Dijital İş Servisleri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara sunduğu katma değerli teknolojik çözümlerin kapsamını yerel ve global iş ortaklarıyla birlikte genişletmeye devam ederek, dijital ekosistemindeki şirketleri "İş Ortaklığı Programı" ile tek çatı altında bir araya getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in kurumlara uçtan uca dijital çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, müşterilerinin daha verimli, maliyet avantajıyla ve kazançlı şekilde çalışmaları için yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Finanstan turizme, eğitimden sağlık ve enerjiye kadar farklı sektörlerden kurumlara sunduğu katma değerli teknolojik çözümlerin kapsamını iş ortaklarıyla birlikte genişleten Dijital İş Servisleri, yaklaşık 200 yerli şirketle iş ortaklığı yaparak Türkiye’nin dijitalleşme çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor.

- "Türkiye’yi birlikte dijitalleştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Turkcell olarak iş ortaklarıyla birlikte geniş ürün ve servis portföyü ile müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken kapsayıcı ve sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Tüm paydaşları için değer yaratma hedefi doğrultusunda insan odaklı yaklaşımla operasyonlarını sürdürdüklerini aktaran Özata, stratejik odakları olan dijital servisler, dijital iş servisleri ve techfin alanlarında sundukları tekliflerle müşterilerin değişen alışkanlıklarına ve artan dijital çözüm ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Özata, tüm dünyada hızla değişen ödeme alışkanlıklarıyla birlikte dijital çözümlerin öneminin de hızla arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumsal müşterilerimizin uçtan uca dijital dönüşümlerine eşlik ederek rekabette öne çıkmalarına yardımcı olduğumuz Dijital İş Servisleri’ndeki odağımızı iş ortaklarımızla, ekosistemimizle birlikte her geçen gün erişim, bulut ve siber güvenlik başta olmak üzere katma değerli servislerimizi ve hizmet ağımızı genişletmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızın da birincilikle taçlandırılmış olması bizleri çok mutlu ediyor. IDC tarafından açıklanan verilere göre Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimiz Türkiye Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Pazar Lideri oldu.

Bundan sonrasında da liderliğimizi korumak önemli. Turkcell olarak 28 yıldır olduğu gibi bu alanda yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın da bu başarıya sağladığı sürdürülebilir katkı çok değerli. Dijital yarınlar için yan yana çalışmaya ve Türkiye’yi birlikte dijitalleştirmeye devam edeceğiz."

Programa, Turkcell’in dijital ekosistemine hem ticari anlamda hem de bilgi birikimiyle değer katacak firmalar https://partner.turkcell.com.tr/ adresinden başvuruda bulunabiliyor.

Verilen bilgiye göre, Dijital İş Servisleri, iş ortaklarının iş süreçlerindeki aidiyet duygularını artırmanın yanı sıra şeffaf, güçlü ve güvenilir bir markayla iş birliği içinde olduklarını hissettirerek, motivasyon sağlama amacıyla "İş Ortakları Zirvesi" düzenleniyor. Bu yıl satış, proje, ürün ve çözümlerin konuşulduğu zirvede, yıl boyunca üstün başarı gösteren iş ortaklarına ödülleri verildi.

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