Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul’da başlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, geçen sene ilkini gerçekleştirdiği ve büyük bir ilgi gören Turkcell GranFondo Serisi’nin ikincisini de İstanbul’da başlatıyor.

Turkcell açıklamasına göre, Türk bisikletinde yeni bir heyecan katan serinin açılış yarışı 12 Haziran Pazar günü Beykoz’da yapılacak.

Beykoz Belediyesi’nin önünden verilecek startta yer alan bisikletçiler "Barış için Pedallayacak."

Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru olan çocuklar için fon oluşturulacak. İstanbul’daki bisiklet şölenine katılmak isteyen bisikletçiler "Turkcell GranFondo Serisi" uygulaması ya da internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecekler.

Geçen yıl İstanbul’da düzenlenen ilk "Granfondo" yol bisiklet yarışı unvanını elde eden Turkcell GranFondo İstanbul, bu yıl da 40 km’lik kısa ve 82 km’lik uzun parkurdan oluşacak.

Mücadeleye İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında başlayacak olan yerli ve yabancı 2 bin bisikletçi, Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı ve Polonezköy gibi İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri arasında bir rota takip ederek yeniden Beykoz’daki bitiş noktasına gelecekler.

Turkcell GranFondo İstanbul yarışından önce İstanbul, "Bisiklet Festivali"ne de ev sahipliği yapacak.

Beykoz sahilinde 10-12 Haziran'da gerçekleştirilecek festivale tüm bisiklet paydaşları da ortak olacak.

