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Turkcell Pasaj, kampanyalarıyla kasım da da ilgi gördü

11.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avantajlı elektronik ürünleriyle öne çıkan Turkcell Pasaj’da, indirim dönemi boyunca Türkiye’nin dört bir yanından online alışverişler yapıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Pasaj, 8-20 Kasım'daki "Aşırı İyi İndirimler" ve 21-29 Kasım tarihleri arasındaki "Harika Günler" kampanyalarında sunduğu indirim avantajlarıyla Türkiye’nin her yanından yoğun ilgi gördü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, cep telefonundan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden hobi oyunlarına kadar binlerce üründe yüzde 60’a varan indirimlerden yararlanan Turkcell Pasaj müşterileri, ayrıca 750 TL’ye varan hediye çekleriyle birçok ürüne avantajlı fiyatlarla sahip oldu.

Kasım ayı boyunca devam eden Turkcell Pasaj kampanyalarında en fazla cep telefonu, bilgisayar, aksesuar, akıllı saat & kulaklık, tablet gibi teknolojik ürünler ile elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde alışveriş yapıldı.

Avantajlı elektronik ürünleriyle öne çıkan Turkcell Pasaj’da, indirim dönemi boyunca Türkiye’nin dört bir yanından online alışverişler yapıldı. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Adana, Bursa ve Konya, Turkcell Pasaj’ın Kasım ayı kampanyalarında en fazla satış yapılan iller arasında yer aldı.

Kasım ayı boyunca Dijital Operatör uygulaması üzerinden gerçekleştirilen tüm satışların sonucunda Turkcell Pasaj, yüzde 14 büyüdü. Turkcell’in Dijital Operatör uygulaması, en yüksek ziyareti ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Diyarbakır, Adana ve Konya’dan aldı.

- 84 milyona açık elektronik pazar yeri

Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj’ın yıl boyunca devam eden avantajlı kampanyalarından operatör ayrımı olmaksızın herkes yararlanabiliyor.

İsteyen her müşterinin kredi kartıyla alışveriş yapabildiği Pasaj’da, Turkcell müşterileri ise 36 aya varan taksit seçenekleriyle faturalarına yansıtma imkanıyla alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca İstanbul içinden verilen siparişlerde, Turkcell Express ile 24 saat içerisinde hızlı teslimat yapılıyor.

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