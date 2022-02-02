Turkcell Pasaj'ın cirosu 2021'de yüzde 67 arttı

İSTANBUL (AA) - Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, 2021 yılını ciroda yüzde 67 büyüme performansıyla tamamladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, salgınla artan çevrim içi alışveriş talebini karşılamak üzere 2020 sonunda faaliyete başlayan Pasaj, 2021 yılında toplam 128 milyona yükselen ziyaretçi trafiğiyle teslim edilen sipariş miktarını yüzde 30 artırdı.

Müşterilerine daha fazla avantaj ve kolaylık sağlamak amacıyla 2021’de kategorilerini hızla genişleten Turkcell Pasaj, ilk yılın sonunda geniş ürün portföyünün yansımalarını da aldı. Akıllı telefonlardan bilgisayar ve tabletlere, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünleri ve beyaz eşyaya kadar pek çok kategoride yepyeni ürünleri portföyüne katan Pasaj, ürün çeşitliliğiyle sektörde önemli bir fark oluşturdu.

Pasaj’da 2021 yılında tüketicilerin en çok tercih ettiği küçük ev aletleri ve kişisel bakım kategorileri, artan ilgi ile 10 kattan fazla büyüme gösterdi. En çok tercih edilen kategorilerden elektronik oyun ürünlerinde ise 2 kat büyüme sağlandı.

- "Pasaj doğru zamanda en uygun fiyat ile en doğru ürünü öneriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, salgın döneminde artan online alışveriş ihtiyacına cevap vermek amacıyla açtıkları Turkcell Pasaj’ın ilk yılında gördüğü yoğun ilgiden ve hızlı büyümesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Özdal, "Bu büyümede en önemli pay, ürün kategorilerini ve satıcı sayısını büyütmenin yanı sıra Turkcell’in üstün teknolojisi ve yapay zeka yetkinliklerini kullanarak doğru müşteriye, doğru zamanda, en uygun fiyatla doğru ürünler önermesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Oyun dünyasındaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını aktaran Özdal, “Dünyada oyun pazarı hızla büyümeye devam ediyor ve gerçeğe yakın bir oyun deneyimi için kaliteli oyun ekipmanları en önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu pazarda daha belirgin bir yer edinmek, oyuna dahil olmak için Aralık ayında hayata geçirdiğimiz Pasaj Gamer ile oyun dünyasında ihtiyaç duyulan en son teknoloji ürünleri uygun ödeme fırsatları ile kullanıcılarımıza sunuyoruz. Pasaj Gamer’dan ihtiyacı olan ürünü seçen oyunseverler, ödemesini Turkcell Pasaj’dan hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabiliyor." açıklamasında bulundu.

- "Pasaj Gamer" devrede

Verilen bilgiye göre, Turkcell Pasaj’ın elektronik oyunlar alanında Türkiye’deki 36 milyon "gamer"a yönelik kurduğu ve oyuncuların ürün önerileriyle e-oyun dünyasında aktif yer almasını sağlayacak platformu Pasaj Gamer, Aralık 2021’de oyun severlerle buluştu.

Kaliteli ve unutulmaz bir oyun deneyimi için konsoldan klavyeye, mouse’dan kulaklığa, monitörden joystick ve oyun direksiyonlarına kadar oyunlar için gerekli olan tüm ekipmanların bulunduğu Pasaj Gamer’da, elektronik oyun dünyasının severek oynadığı oyunlar ve dijital kodlar bir arada bulunuyor. Platformda ayrıca oyunculara oyun dünyasıyla ilgili çeşitli bilgiler de sunuluyor.

Daha iyi bir oyun deneyimi için diledikleri ekipmanları satın almak isteyen profesyonel "gamer"lar ve mobil oyuncular, ürünleri Turkcell Pasaj üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde temin edebiliyor.

- En çok mobil aksesuarlar satın alındı

İndirimli kampanyaları ve cazip ödeme seçenekleriyle müşterilerinin hayatına değer katmayı hedefleyen Pasaj’da yılın en popüler ürünleri Apple AirPods ile şarj kutusu, Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik, Xiaomi Mi True Wireless Earbuds ve Intouch taşınabilir mini şarj cihazı oldu.

Onlarca farklı kategoride binlerce ürünün yer aldığı Pasaj’da mobil oyun kodları, eğitim ve eğlence içeriklerine dair kodları kapsayan dijital ürünler de öne çıkan kategorilerden biri oldu.

Pasaj’ın 2021 yılında parlayan bir diğer yıldızı da teknoloji başta olmak üzere sağlık, kültür sanat, ev ve yaşam gibi farklı kategorilerde hem eğitici hem de eğlenceli içerikler paylaşan Pasaj Blog oldu. Pasaj Blog okuyucuları, pek çok konuda ilgi çeken bilgilere rahatlıkla erişebilirken, bu içerikleri sevdikleri ile de paylaşıyor.

