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Turkcell Platinum’dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek

03.05.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökova kardeşler, 16 gün hiç duraksız ve dış yardımsız gerçekleştirilmiş Türkiye Turu rekorunu geliştirmeye çalışacak

İSTANBUL (AA) - Türk yelken sporcuları Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda Türkiye Rekoru kırmak için dört denizde yelken açmaya başladı.

Turkcell açıklamasına göre, 2 Mayıs’ta Hopa’dan yola çıkan sporcular, İskenderun’daki bitiş noktasına ulaşmak için 1.500 mil boyunca sadece rüzgar enerjisiyle karbon ayak izi üretmeden yol alacak.

Motorsuz ve sadece rüzgar gücü ile Hopa’dan İskenderun’a ulaşmak için yola çıkan Gökova kardeşler, 16 gün hiç duraksız ve dış yardımsız gerçekleştirilmiş olan Türkiye Turu rekorunu geliştirmeye çalışacak.

Bu sürede Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere 4 denizi aşacak yelkenciler, bu rekor girişimiyle birlikte teknolojinin doğaya özen göstererek kullanılabileceğinin ve sürdürülebilirliğin de altını çizecek.

Çevre dostu teknoloji vurgusu çerçevesinde iki kardeş, Turkcell Kopilot uygulaması ile takip edilebilecek.

Doğaya özen göstermek adına yakıt olmadan sadece rüzgar gücüyle ilerleyecek olan Gökova Kardeşler, ayrıca deniz suyunu arıtarak içme suyu elde edecek. İkili, güneş panelleri ile üretilecek enerjiyle çalışacak olan Turkcell Superbox’lar sayesinde de kara ile bağlantı kuracak. Yolculuk boyunca çıkan atıklar ise kompost ile gübreye dönüştürülecek.

Denizci bir babanın oğulları olan Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, uzun yıllardır denizcilikle uğraşıyor. 18 yıldır profesyonel olarak yelken yarışlarına katılan Atilla Gökova; Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Akdeniz’de toplam 100 bin deniz mili seyir tecrübesine sahip.

10 yaşından bu yana yarışlara katılan Tolga Gökova ise Atlantik Okyanusu’nu geçerek denizcilik literatürüne adını yazdıran en genç Türk kaptan olmayı başarmıştı.

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