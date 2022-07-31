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Turkcell Süper Kupa maçının ardından

31.07.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: - "Hazırlık maçlarının aksine çok farklı bir performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir" - "Takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezona kupayla başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, "Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynayacaklarını hatırlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Beklentimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal hem de sportif açıdan son derece önemli. Orada bir galibiyette aldığınız para, Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. İlk defa ülke olarak eleme maçlarına konu olduk. Bu da bizim şanssızlığımız. Hayırlısı olsun. Takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum. Bundan eminim." diye konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Diğer kulüplerin sürekli olarak yaptığı transferler bizim taraftarlarımızın kafasında soru işareti oluşturmuş olabilir. Şampiyon olmuş ve oturmuş bir takımız. İki oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transferi daha gerçekleştirip, yolumuza bakacağız." şeklinde görüş belirtti.

Göreve geldiklerinden bu yana birçok açından önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Dört yılda en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlubiyet yaşayan ve en fazla kupa kazanan takımız. Sıkıntılı bir sürecin içinden bu noktaya geldik. Hocamızla kimya tamamen tuttu. Kurumuş bir süngeri su kovasının içine sokarsınız ve o da suyu bir anda çeker ya, onun gibi bir şey oldu. İstikrar son derece önemli. İstikrarı sağladığınız zaman başarıyı kovalıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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