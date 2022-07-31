Turkcell Süper Kupa maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, bu başarıyı hak ettiklerini söyledi.

Avcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Planladıkları oyunu ortaya koyduklarını belirten Avcı, "Rakibin oyuncu grubu ve oyunu aynıydı. Bunun üzerinden çalışmalarımızı yaptık. Topa sahip olmak bizim için önemliydi. Duran toptan golü bulduk, ikiyi bulduktan sonra oyun tamamen elimize geçti. Hak ettiğimiz Süper Kupa finalini kazandık. Sivasspor'u da tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Senelerdir ligde harika işler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bizim öncelikli ulaşılabilir hedefimiz Süper Kupa'yı almak, sonra da lige iyi bir başlangıç yapmaktı." diyen Avcı, "Kısa vadede hedefler koymuştuk, ilk hedefimize ulaştık. Cuma günü burada İstanbulspor maçıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonra Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunlara ulaşmak için bugün kazanmak gerekiyordu. Bu kupa lig öncesi iyi bir enerji olacak diye düşünüyorum. Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün Süper Kupa… Bugün 10'uncu kupayı aldık. Harika duygular yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Taraftarlara da destekleriiçin teşekkür eden bordo-mavili takımın teknik direktörü, şöyle konuştu:

"Geçen sene iyi bir hikaye yazdık ama onu kapatıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için bu başlangıca ihtiyacımız vardı. Bunda en önemli ayaklardan bir tanesi taraftarımız. Savunma yaptık, hücum yaptık ama onlar da sonuna kadar enerjileriyle bize destek oldu. Her sene en büyük transfer taraftarımızın bize vereceği pozitif enerjidir. Onlara burada ve her yerde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizden ayrılan Egemen Korkmaz’a. Futbolcu ve antrenör olarak buraya çok önemli hizmetleri oldu. Özel işleri nedeniyle biraz müsaade istedi. Kalmasını istedik ama müsaade istedi. Ligde ve bugünkü Süper Kupa'da katkısı var. Caner (Erol) Hoca'nın çocuğu oldu, ABD'deydi. Tüm çalışmalarını, analizlerini oradan yaparak katkıda bulundu. Tüm Trabzon ailesine teşekkür ediyorum. 2022-2023 sezonu bu hafta başlıyor. Herkesin samimi, dürüst, hakemlerin konuşulmadığı, sakatlığın az olduğu, saygının fazla olduğu bir lig olmasını diliyorum."

Avcı, Trabzonspor'da elde ettikleri başarıda organizasyonun önemine vurgu yaparak, "Bu bir organizasyon işi. Bu organizasyonu bana sağlayan başkan, yönetim kurulu ve Ertuğrul (Doğan) Bey'e teşekkür ediyorum. Trabzonspor gibi büyük bir kulüp her zaman yarışmıştır. Biz biraz daha organize ettik. Bu kulübün genetiğinde zaten yarışmak var. Ben bu organizasyonu devamlı geliştirmeye çalışıyorum. Ekibimle beraber kulüpte birçok değişimi de gerçekleştirmek istiyorum. Taç hocasından, beslenmeye kadar… Olması gereken bu. Kalıcı izler bırakıp burayı daha iyi hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu imkanları bana Trabzonspor başkanı, yönetim kurulu ve Ertuğrul Bey sağlıyor. Bu şehrin büyük bir enerjisi var. Bunu pozitif kullanmalarını istiyorum. Her türlü teknolojiden faydalanarak buna katkı sağlıyoruz. Bazen kazanır bazen kaybedersin. Yarın yeni bir gün ve yeni bir hedef başlayacak. Bugün için hedefi yakaladık. Önümüzdeki hafta lige başlayacağız. Yarından itibaren ona odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yoğun bir şekilde stoper için çalışma var"

Avcı, stoper arayışlarıyla ilgili gelen bir soruya, "Topa sahip olmak, oynamak çok önemli. Topu kullanan bir oyuncu olması gerekiyor. Edgar, Vitor profili, biri dengeli, biri hızlı uyumu iyiydi. Bugün Dorukhan'ı tercih ettim. Yoğun bir şekilde stoper için çalışma var. İki sezondur yüzde 95 transferler bitmiş sezona başladık. Yönetime teşekkür ediyorum. Bazen bir iki aksaklık olabilir. Sekiz tane stoperle görüştük. Birçok şeyle karşılaşabiliyorsun, bu zamana kadar gerçekleşmedi. Bir tane alacağız. Yoğun görüşmeler devam ediyor. Kulübe ve oyuna uygun bir tane tercih edeceğiz. Bu sene ligde yarış daha zorlu olacak. Ama biz de geçen sene rakip yok diye kazanmadık, biz kazanarak devam ettik. Sonuçlara göre değil, bu organizasyonu nasıl büyütüyoruz, o açıdan bakıyorum.” yanıtını verdi.

Abdullah Avcı, "Dries Mertens'le ilgilendiğiniz yönünde haberler var. Bu iddialar doğru mu?" sorusunu, "Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor." şeklinde yanıtladı.

Avcı, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak istediklerinin altını çizerek, “Ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek. Avrupa'da her takımın organizasyonu var, kolay maç yok. Trabzonspor'un da gücü var. Umarım uzun zaman sonra play-off'tan gelen takım oluruz. Türk futbolu, Trabzonspor ve marka değeri adına o sahnede olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu .

Abdullah Avcı, bu sene başlamasına karar verilen Rezerv Lig hakkında, "Bir de Rezerv Lig diye bir şey açılıyor. İçeriğinin, şu an itibarıyla uygulamasının doğru olmadığını düşünüyorum. 12 sene önce bunun araştırmasını yapan bir teknik adamım ama Rezerv Lig'in rekabet içinde olması gerekiyor. Tesislerde Rezerv Lig oynanmaz, bu oyuncuya katkı sağlamaz. Uygulaması daha önce oldu. 21 Yaş Altı Ligi bir sene sonra kalktı. 'Rezerv Lig'i bugün kuruyoruz, bir hafta sonra başlıyoruz.' demek doğru değil. Rezerv Lig, açılımı başka türlü olursa katkı sağlayacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

