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Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa sunulacak

10.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa sunulacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın biletleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarın satışa sunulacak. Biletler "www.passo.com.tr" adresinden ve Passolig gişelerinden temin edilebilecek.

Demir Grup Sivasspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalinde olduğu gibi bu maçta da batı ve güney tribünde yerlerini alacak. Sivasspor'a ayrılan tribünlerin biletleri Trabzonspor Passolig kart sahipleri dışında tüm takım taraftarlarına açık olacak.

Kırmızı-beyazlı takımın taraftarlarının yer alacağı bölümün bilet fiyatları batı tribün 150, güney tribün 75 lira olarak belirlendi.

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demir grup sivasspor futbol süper kupa

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