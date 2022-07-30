YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un

Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un

30.07.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü

İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı.

Bordo-mavili takım, Süper Kupa'yı son üç organizasyonun ikisinde kazanmayı başardı.

TFF Süper Kupa organizasyonunun 16'ncısına İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaptı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u Cornelius (2), Jens Larsen ve penaltıdan Anastasios Bakasetas'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Larsen, bordo-mavili takımla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor 90+5. dakikada Emrehan Gedikli ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasını havaya kaldırdı.

- Süper Kupa'da ilk goller Cornelius'tan

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'u karşı karşıya getiren Turkcell Süper Kupa maçında bordo-mavili takımın ilk iki golü Danimarkalı forveti Andreas Cornelius'tan geldi.

Danimarkalı golcü, 37. dakikada Edin Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde, altı pas önünde yaptığı vuruşla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Cornelius, 51. dakikada yine Visca'nın sağ kanattan altı pas içine yaptığı ortada bu kez kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken topu ağlara yolladı.

- Kupayı Mehmet Büyüekşi verdi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen kupa seremonisinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'yı Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a verdi.

Büyükekşi, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti.

Süper Kupa'yı 3. kez kazanan Trabzonspor'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, ikincilik madalyası için sahaya gelen Demir Grup Sivasspor ekibini alkışladı.

- Maçın adamı Cornelius

Turkcell Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu, bordo-mavili takımın ilk iki golünü atan Andreas Cornelius seçildi.

Cornelius'a plaketini Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu verdi. Aksu, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de futbolseverler, Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP üzerinden Turkcell Süper Kupa'da 'Maçın Oyuncusu'nu oyları ile seçtiler. Türkiye'nin Turkcell'i olarak futbol bizim için her zaman özel bir yere sahip oldu. TFF ile 20 yıldır omuz omuza sürdürdüğümüz iş birliğini, adımızı verdiğimiz Türk futbolunun en anlamlı kupalarından biri ile taçlandırmak bizim için her zaman büyük bir mutluluk. Turkcell olarak Türk futboluna değer katacak projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu özel kupa maçında sergiledikleri mücadele için iki güzide kulübümüzü de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı

Süper Kupa'da üçüncü kez mücadele eden Trabzonspor üçte üç yaptı.

Bordo-mavili takım, 2010 ve 2021 yıllarında yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçlarında kupayı kazanmayı başarmıştı. Trabzon ekibi, 2010 yılında Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Trabzonspor, 2021 yılında da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupayı kazanmayı bilmişti.

- Trabzonspor, Süper Kupa sayısında Fenerbahçe'yi yakaladı

Bordo-mavili takım Süper Kupa sayısında Fenerbahçe'yi yakaladı.

Trabzonspor, üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanarak bu organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan ikinci takım unvanını Fenerbahçe ile paylaştı.

Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım 6 kez ile Galatasaray. Beşiktaş ise iki kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa tarihinin de en farklı galibiyetini aldı. Bundan önce en farklı galibiyeti, 2010 yılında yine bordo-mavilil ekip, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek elde etmişti.

- Abdullah Avcı 3. kupasını kazandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında 3. kupasını kazandı.

Abdullah Avcı, 2021'de Süper Kupa, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunun ardından 2022'de de Süper Kupa'yı kazanarak bordo-mavili takımın başında üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştuDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu
Batman'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldüBatman'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü
Trabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gittiTrabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gitti
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor demir grup sivasspor

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:51
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:30
Yatsı
22:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Şükrübey Eczanesi
Atasehir
Özdamar Eczanesi
Atasehir
Yusuf Reyyan Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Küçük Kahraman'! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

'Küçük Kahraman'! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.