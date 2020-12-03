Turkcell, teknoloji ile sosyal bariyerleri aşmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, insana fayda sağlayan teknoloji odaklı projeleriyle engelli bireylerin de hayatına dokunmayı sürdürüyor. Şirket açıklamasına göre, "Engel Tanımayanlar" çatısı altında Turkcell, engelli bireylerin sosyal bariyerleri aşarak sosyal hayatın her alanına eşit ve tam katılmalarına katkıda bulunmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla birçok farklı çözüm sunuyor. Sosyal bariyerleri aşmada destek olan projeler arasında yer alan Hayal Ortağım, İçimdeki Hazine, Yüz Yüze, İşaret Dilim gibi dijital servislerin yanı sıra Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz Spor, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Akademi, Engelli Sporuna Destek gibi projeler de bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015 yılından bu yana yürütülen Engelsiz Eğitim Programı sayesinde bugüne dek 120'ye yakın işitme, görme ve zihinsel engelli okulunda açılan donanımlı teknoloji sınıfları ve müzik, görsel sanatlar vb. meslek atölyeleri ile 70 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Engelsiz Spor ile Türkiye genelinde okullara yapılan yatırımlarla 10 bine yakın engelli öğrenciye imkan sunuldu. Özellikle pandemi döneminde engelli birey ve ailelerin uzaktan eğitimi konusunda Engelsiz Akademi aracılığı ile eğitimlere hız kesmeden devam edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve tam katılımını sağlamak amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Erkan, "Turkcell olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle insanların hayatını iyileştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Aynı şekilde engelli bireylerin sosyal bariyerleri aşmalarına destek olmak ve fırsat eşitliği yaratma hedefiyle farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Kurumsal Sosyal sorumluluk projelerimiz ve erişilebilir uygulamalarımız ile insanlarımızın hayatlarına dokunabiliyor ve onlara ilham verebilmek adına hayata geçirdiğimiz projeler ile bir kişinin bile hayatında fark yaratıyorsak ne mutlu bize. Türkiye’nin Turkcell'i olarak sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - Otizmli çocuklara "İçimdeki Hazine" projesi "İçimdeki Hazine" projesinin mobil uygulama ve özel eğitim sınıflarında şimdiye kadar yaklaşık 60 bin otizmli öğrencinin gelişimine destek sağlandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek olan projenin mobil uygulamasında; çocuk psikologları ve eğitmenler eşliğinde geliştirilen eğitim içerikleri ile çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmanın yanı sıra, aileler ve özel eğitim öğretmenleri için de anlık rapor ve bilgilendirici içerikler sunuluyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 18 ildeki okulda Turkcell'in kurduğu 21 adet İçimdeki Hazine özel sınıflarında 3 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek olunuyor.

Bu okullarda öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler bulunuyor. Bu eğitim materyalleri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor. İçimdeki Hazine eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile EBA üzerinden de öğrencilerin erişimine açılmış durumda bulunuyor. Görme engelliler için geliştirilen "Hayal Ortağım" mobil uygulamasıyla 250'den fazla film için anlık sesli betimlemeye ve 30'dan fazla kapalı alan navigasyon desteğine, binlerce sesli kitaba, eğitime ve haberlere ulaşım imkanı sunuluyor. Yazılanı ve söyleneni anlık olarak işaret diline çeviren İşaret Dilim mobil uygulamasıyla ise güncel haberlere, kişisel gelişim ve çocuk gelişimi içeriklerine işaret dilinde erişim imkanı sağlanıyor. İçimdeki Hazine uygulaması, 100'den fazla eğitim programı ile otizmli çocukların eğitimlerine destek olurken, her üç uygulama da tüm operatör kullanıcılarına açık ve ücretsiz olarak sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak işitme engelli müşterilerin iletişimlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen "Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri" kanalında ise aylık 2 bin işitme engelli müşteriye görüntülü çağrı merkezinden hizmet veriliyor.