Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapılacak

Türkiye'nin atletizmdeki en önemli kulüp müsabakaları arasındaki Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı, 15 Mart Salı günü Ankara'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle ilçesinde yapılacak organizasyonda, Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi ile 20 ve 18 yaş altı gruplarında da lig müsabakaları gerçekleştirilecek.
Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar, gelecek yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.
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